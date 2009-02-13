Шоколад допомагає подолати синдром хронічної втоми
13:27, 13 лютого 2009Країна
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По 45-50 грамів протягом 2 місяців
Дослідження професора Стіва Аткина, проведене в Медичній Школі Нью-Йорка, США, показало, що щоденне вживання 45-50 грамів гіркого шоколаду протягом 2 місяців допомагає справитися з синдромом хронічної втоми.
Гіркий шоколад багатий поліфенолами, від яких залежить рівень серотоніна, недолік якого веде до депресії і так званої "хронічної втоми". Молочний шоколад не володіє такими властивостями, оскільки містить набагато менше полифенолов, пише eurolab.
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