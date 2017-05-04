ПРООН оголосила тендери на закупівлю ліків для тяжкохворих дітей

Програма розвитку ООН оголошує збір заявок на поставку виробів медичного призначення в рамках національних програм охорони громадського здоров'я в Україні.

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ПРООН оголошує збір заявок на поставку лікарських засобів в рамках національних програм охорони громадського здоров'я в Україні за напрямами: закупівля лікарських засобів та виробів медичного призначення для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, закупівля реактивів для проведення скринінгу новонароджених на фенілкетонурію та вроджений гіпотиреоз, закупівля лікарських засобів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання; хіміотерапевтичних засобів і підтримуючих препаратів для лікування онкологічних хворих;​ лікарських засобів для дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектру аутизму.

Нагадаємо, що у рамках бюджетних коштів 2016 року, Програма розвитку ООН надає Міністерству охорони здоров'я України послуги із закупівлі медикаментів та медичних виробів в рамках 23 напрямків.