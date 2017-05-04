Штаб Ахметова доставить продукти у сіру зону

У травні 2017 року мобільні бригади Штабу Ріната Ахметова відвідають 45 населених пунктів Донецької області, волонтери доставлять і видадуть 10,6 тисяч продуктових наборів.

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Як підкреслили УНІАН у штабі, допомога призначена для найбільш соціально незахищених категорій населення – інвалідам, батькам-одинакам, багатодітним сім'ям.

«Штаб Ріната Ахметова продовжує доставляти гуманітарну допомогу в сіру зону. Місцеві мешканці дуже потребують підтримки. Тут немає роботи, зруйновано інфраструктуру, не скрізь працюють лікарні і школи», – розповідає керівник напрямку «Гуманітарна допомога» Михайло Катеринчак.

За весь час роботи штаб Ріната Ахметова видав 11,7 мільйонів продуктових наборів по обидві боки лінії зіткнення. Допомога штабу врятувала понад 1 мільйона осіб.

Детальну інформацію про графік видачі допомогою можна дізнатися, зателефонувавши на гарячу лінію штабу 0800 509 001, а також на сайті штабу.