Діти-музиканти краще навчаються в школі

Уроки музики та відвідання концертів разом з батьками справляють позитивний вплив на навички читання і математичні здібності в ранньому дитинстві та підлітковому віці. Дослідники Університету штату Огайо виявили, що діти-музиканти мають кращу академічну успішність, зокрема одержують гарні оцінки по математиці і мають кращими здібності до читання. Було відмічено, що найсильнішу дію на навчання музика має серед учнів початкової і середньої школи, повідомляє АМІ-ТАСС.

Як показав огляд, діти з сімей з високим соціально-економічним статусом з більшою вірогідністю здобудуть музичну освіту і відвідуватимуть концерти класичної музики. Імовірно таку асоціацію можна пояснити матеріальними витратами на уроки музики та на придбання квитків на музичні заходи. Фахівці вважають, що музика сприяє не тільки культурному розвитку дитини, але також і розумовому, безумовно зачіпаючи області мозку, пов`язані з навчанням. Також експерти вважають, що федеральні, державні та місцеві установи могли б виділити ресурси, щоб допомогти сім`ям, які не здатні сплатити музичні уроки.

АМІ-ТАСС