В Україні найвища смертність на дорогах серед країн Європи

В Україні найвища смертність на дорогах серед усіх країн Європи.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник директора Департаменту – начальник управління надання медичної допомоги дорослим Департаменту медичної допомоги МОЗ України Андрій Гаврилюк під час прес-конференції, присвяченої Тижню безпеки дорожнього руху.

За його словами, серед усіх країн Європи в Україні найвища смертність на дорогах.

"За останні 6 років - це 2011-2016 роки - в Україні зареєстровано приблизно 170 тис. ДТП з постраждалими, де загиблими є 26,5 тис. осіб, травмовано - 209 тис. осіб. У 2016 році зафіксовано ріст кількості ДТП на 11,6% та травмованих в них осіб - на 1,5% приріст у порівнянні з 2015 роком", - сказав чиновник.

За словами Гаврилюка, понад 43% загиблих в ДТП минулого року є пішоходами та велосипедистами.

"ДТП в Україні є першою за поширеністю причиною смерті серед молоді віком від 15 до 24 років та другою - серед дітей віком від 5 до 14 років", - зауважив він.

Гаврилюк також наголосив, що згідно з результатами аналізу статистичних даних та аналітичним звітом Світового банку, в Україні більшість ДТП з тяжкими наслідками стається через перевищення водіями швидкості (39%), необлаштованість пішохідних переходів (38%), порушення правил переїзду перехрестя (30%), на четвертому місці - керування авто у нетверезому стані.

Також, як додав Гаврилюк, за оцінками Світового банку, втрати української економіки від дорожньо-транспортного травматизму щорічно сягають 4,5 млрд доларів (розрахунки на 2014 рік).

Своєю чергою заступник начальника Департаменту превентивної діяльності Нацполіції – начальник Управління безпеки дорожнього руху Іван Прохоренко додав, що цього року в Україні вже скоєно більш як 54 тис. ДТП, з яких понад 6 тис. - з потерпілим.

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"В результаті чого, на жаль, 720 осіб вже загинули та більше 8 тис. отримали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості", - сказав Прохоренко.

Всеукраїнський Тиждень безпеки дорожнього руху має сприяти вихованню дорожньої культури серед українського населення. Упродовж тижня, з 8 по 14 травня 2017 року, відбудеться низка заходів, у яких братимуть участь представники державних органів, громадських організацій, науковці та практики.