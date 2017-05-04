Медичний огляд водіїв в Україні відбуватиметься відповідно до законодавства ЄС - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я опрацьовує питання гармонізації національних медичних стандартів щодо медичного огляду водіїв згідноіз законодавством Європейського Союзу з метою зменшення кількості ДТП в Україні.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник директора Департаменту – начальник управління надання медичної допомоги дорослим Департаменту медичної допомоги МОЗ України Андрій Гаврилюк під час прес-конференції, присвяченої тижню безпеки дорожнього руху.

"Міністерством на рівні нормативного регулювання втілюються кроки, які можуть призвести до поліпшення ситуації (з великою кількістю ДТП)", - сказав він.

Зокрема, за словами Гаврилюка, МОЗ опрацьовує і розробляє питання щодо гармонізації національних медичних стандартів медичного огляду кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів згідно з законодавством ЄС.

"Це систематизація порядків проведення профілактичних наркологічних оглядів, обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів. Наступне - розроблення та реалізація системи медичного обслуговування водіїв транспортних засобів, які надають послуги з перевезення пасажирів та вантажів, порядку проведення психофізіологічного обстеження та оцінки рівня розвитку професійно важливих психофізіологічних якостей, необхідних для безпечного керування транспортним засобом", - розповів він.

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Крім того, за його словами, це формування загальнонаціональної бази щодо стану здоров'я та психофізіологічних властивостей кандидатів у водії та водіїв для здійснення моніторингу їх здоров'я, розробка концепції національної системи психофізіологічної реабілітації та підтримки потерпілих в ДТП та ін.

Як повідомляв УНІАН, за останні шість років в Україні зареєстровано, приблизно, 170 тис. ДТП, в результаті яких загинули 26,5 тис. осіб, травмовано - 209 тис. осіб.

Серед усіх країн Європи найбільший рівень смертності на дорогах - в Україні.