Незадоволеність фігурою впливає на вагу під час вагітності

Як відомо, вага жінки може справити серйозний вплив на її здоров`я. Особливо це важливо тоді, коли представниця слабкої статі готується стати мамою. Але кожній жінці потрібно пам`ятати: то, як вона сприймає своє тіло, має велике значення.

Що може вплинути на вагу жінки під час вагітності? Живлення, фізичні навантаження, сон. Але виявляється, важливим чинником є і те, як жінка сприймає власну фігуру.

Було проведено дослідження за участю 1500 вагітних жінок. Ті жінки, які були незадоволені своєю фігурою до вагітності, під час виношування дитини набрали більше зайвих кілограмів, ніж ті, хто відносився до свого тіла з любов`ю.

Річ у тому, що якщо жінка вважає себе повною, то, швидше за все, під час вагітності вона об`їдатиметься.

Також учені обчислили, що в середньому жінка з нормальною вагою повніє під час вагітності на 11-15 кг, тоді як повні представниці слабкої статі - на 6-11 кг

При цьому 13% жінок з нормальною вагою вважають себе повним, а 14% повних жінок зменшують свою вагу.

Женские страсти