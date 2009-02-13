У Донецькій області на карантин через грип закрито 45 шкіл

У Донецькій області через грип у 45 школах не проводять занять.

Як повідомили УНІАН в обласному Управлінні освіти та науки, станом на 13 лютого на карантині перебувають 16 шкіл у м. Красноармійську (7 тис. 611 учнів), 15 шкіл у м. Селідове (4 тис. 360 учнів), 7 шкіл і 40 класів у різних школах Маріуполя (близько 5 тис. учнів), 4 школи в м. Новогродівка (1 тис. 373 учні), одна школа у Волноваському районі (95 учнів) і 2 школи в Першотравневому районі (323 учні), разом більш як 18 тис. учнів.

В обласному управлінні статистики уточнили, що 2008/2009 навчального року в Донецькій області в 1163 денних загальноосвітніх навчальних закладах навчаються 351,4 тис. школярів.