Українські лікарні повертають прострочені ліки, закуплені міжнародними організаціями
МОЗ України отримало листи від українських лікарень щодо неможливості використання низки ліків, закуплених через міжнародні організації, позаяк термін їх придатності закінчився.
МОЗ України отримало листи від українських лікарень щодо неможливості використання низки ліків, бо скінчився їх термін придатності.
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Як повідомили УНІАН у МОЗ, Crown Agents разом із партнерами надали гарантійний лист МОЗ щодо заміни деяких ліків у разі, якщо вони не будуть використані до закінчення їхнього терміну придатності. Це стосується закупівель ліків за кошти державного бюджету 2015 року.
У МОЗ наголосили, що процедура заміни лікарських засобів потребує попереднього збору залишків з лікарень для їхньої подальшої ліквідації та вимагають ретельного контролю, щоб унеможливити зловживання простроченими медикаментами. Зараз у лікарнях збирають непридатні ліки.
У МОЗ підкреслили, що ці чинники "впливають на час заміни і виходять за межі прямої відповідальності Crown Agents".
Crown Agents отримали список ліків, які потрібно замінити, більше місяця тому. Зараз Crown Agents узгоджує з МОЗ, виробниками та постачальниками графіки заміни медичних препаратів.