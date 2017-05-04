Українські лікарні повертають прострочені ліки, закуплені міжнародними організаціями

МОЗ України отримало листи від українських лікарень щодо неможливості використання низки ліків, бо скінчився їх термін придатності.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, Crown Agents разом із партнерами надали гарантійний лист МОЗ щодо заміни деяких ліків у разі, якщо вони не будуть використані до закінчення їхнього терміну придатності. Це стосується закупівель ліків за кошти державного бюджету 2015 року.

У МОЗ наголосили, що процедура заміни лікарських засобів потребує попереднього збору залишків з лікарень для їхньої подальшої ліквідації та вимагають ретельного контролю, щоб унеможливити зловживання простроченими медикаментами. Зараз у лікарнях збирають непридатні ліки.

У МОЗ підкреслили, що ці чинники "впливають на час заміни і виходять за межі прямої відповідальності Crown Agents".

Crown Agents отримали список ліків, які потрібно замінити, більше місяця тому. Зараз Crown Agents узгоджує з МОЗ, виробниками та постачальниками графіки заміни медичних препаратів.