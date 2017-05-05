З початку АТО у медичних закладах реабілітацію пройшли понад 3 тисячі військових

З початку проведення Антитерористичної операції на сході України у медичних закладах реабілітацію пройшли 3 тис. 235 українських військових.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута.

"Сьогодні на лікуванні у закладах охорони здоров'я Міноборони перебуває 81 військовослужбовець Збройних Сил України, які отримали поранення під час проведення АТО. 7 військовослужбовців проходять лікування за кордоном. Зокрема, троє - в Угорщині, двоє - в Португалії та по одному в Німеччині і Сполучених Штатах Америки. 50 учасників АТО проходять реабілітацію у санаторно-курортних закладах ЗСУ", - сказав Праута.

"Всього з початку АТО реабілітацію у військових медичних закладах пройшло 3 тис. 235 військовослужбовців, зокрема, 275 - цього року", - додав речник Міноборони.