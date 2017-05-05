Україна та Кувейт планують співпрацювати у галузі військової медицини
15:28, 05 травня 2017Країна
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Муженко обговорив з начальником генштабу ЗС Кувейту питання підготовки фахівців та підрозділів, а також військової медицини.
Україна та Кувейт планують співпрацювати у галузі військової медицини / day-omega.com
Начальник генерального штабу - головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Муженко під час протокольної зустрічі у Києві з начальником генштабу Збройних сил Кувейту Мухамедом Аль-Хазером обговорили питання щодо подальшого розвитку військового та військово-технічного співробітництва армій двох держав.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони, зокрема, вони обговорили питання підготовки спеціалістів та підрозділів, а також військової медицини.
У рамках візиту відбулася зустріч віч-на-віч начальників генеральних штабів.
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