Україна та Кувейт планують співпрацювати у галузі військової медицини

Начальник генерального штабу - головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Муженко під час протокольної зустрічі у Києві з начальником генштабу Збройних сил Кувейту Мухамедом Аль-Хазером обговорили питання щодо подальшого розвитку військового та військово-технічного співробітництва армій двох держав.

Читайте такожМедичне забезпечення Збройних сил України відповідатиме стандартам НАТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони, зокрема, вони обговорили питання підготовки спеціалістів та підрозділів, а також військової медицини.

У рамках візиту відбулася зустріч віч-на-віч начальників генеральних штабів.