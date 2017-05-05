У парламент подано законопроект щодо інклюзивної освіти дітей з особливими потребами

Президент Петро Порошенко подав до Верховної Ради проект закону «Про внесення змін до закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг», який забезпечить розвиток інклюзивної освіти в Україні.

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Як повідомила прес-служба глави держави, підписуючи подання, Порошенко назвав цей законопроект надзвичайно актуальним, адже нині в Україні 10% дітей потребують врахування своїх особливостей в освітньому процесі.

Очікується, що прийняття цього закону сприятиме вирішенню багатьох питань, що виникають при забезпеченні доступу дітей з особливими освітніми потребами до навчального процесу в школах.

Зокрема, законопроектом передбачається навчання осіб з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах, які найбільш зручні для дитини та найближчі за місцем проживання. Також вперше на законодавчому рівні визначаються терміни «особа з особливими освітніми потребами», «індивідуальна програма розвитку» та «корекційно-розвивальні та психолого-педагогічні послуги».

Найголовніше, що забезпечує законопроект – фінансування навчання осіб з особливими освітніми потребами за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам.

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Президент закликав народних депутатів підтримати у найближчі парламентські тижні цей проект закону, а також новий закон «Про освіту», який має бути винесений на розгляд парламенту у другому читанні.

За словами міністра освіти і науки Лілії Гриневич, закон про інклюзивну освіту пропонує реальне рішення щодо зміни системи роботи із дітьми з особливими освітніми потребами, а закон «Про освіту» – запускає багатопланову, змістовну реформу української школи.