В епідемії ожиріння винна еволюція

Вчені з Північно-західного Університету в США висунули нову гіпотезу, що фундаментальною причиною епідемії ожиріння, з якою в останній час стикаються багато країн світу, є еволюційні зміни.

Згідно гіпотезі, 2 млн. років тому предки сучасної людини - людина уміла (Homo habilis) і людина прямоходяча (Homo erectus) - були вимушені долати численні труднощі. Для цього їм була потрібна висококалорійна дієта, яка дозволяла стародавнім людям підтримувати головний мозок, що збільшився, який, у свою чергу, дозволяв їм досягати успіху в боротьбі з негостинною природою.

За даними дослідження, зараз відпочиваюча людина витрачає приблизно чверть енергії на підживлення свого головного мозку, тоді як інші примати витрачають на це 8-10% енергії, а решта ссавців - 3-5%.

Проте, з часом, людство перейшло до «сидячого» способу життя - з еволюційної точки зору цей процес почався зовсім недавно. І тут виникла важлива суперечність: людський мозок «за інерцією» продовжував вимагати калорій, тоді як у нього залишилося нікчемно мало можливостей позбавитися природним чином від одержаних калорій (стародавні мисливці і збирачі щодня проходили і пробігали приблизно 12-15 км.).

Надлишок калорій, як вважають учені, і привів до епідемії ожиріння і масового розповсюдження багатьох небезпечних захворювань, наприклад, серцевосудинних, повідомляє Cybersecurity.ru.

За даними Всесвітньої Організації Охорони здоров`я, в 2005 році приблизно 1,6 млрд. повнолітніх жителів планети мали зайву вагу, 600 млн. страждали від ожиріння (з них близько 25 млн. дітей). Якщо ця тенденція збережеться, то до 2015 року зайву вагу матимуть 2,3 млрд. чоловік, а ожиріння - 700 млн.

ВОЗ пояснює цю тенденцію дією двох чинників: збільшенням популярності висококалорійної їжі та зменшенням фізичної активності.

Фокус