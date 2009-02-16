Дві порції енергетичного напою в день небезпечні для здоров'я

Канадські дослідники на чолі з доктором Стефані Котові, дієтологом з Монреальського Університету, стверджують, що споживання двох порцій енергетичних напоїв на день завдає шкоди людському організму, особливо молодому, повідомляє «Медична інформаційна мережа».

Причина цього досить проста – це високий вміст в «енергетиках» цукру та кофеїну. Останній, потрапляючи в надмірних кількостях в організм, що росте, викликає ефект, зворотний передбачуваному. Тобто, призводить до млявості та швидкої втомлюваності. Втамувати спрагу даним різновидом напоїв, популярних серед молоді, практично неможливо через велику кількість в них цукру. Крім того, вони призводять до обезводнення організму.

Вихід з ситуації простий: достатньо дотримуватись міри і намагатись споживати «енергетики» не більш ніж одну порцію на добу.

ИнтерНовости.ru