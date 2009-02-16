Створено список небезпечних ліків

Управління по контролю за продуктами харчування і лікарськими препаратами (FDA) заявило про рішення провести додаткову перевірку декількох антидепресантів, препарату від шизофренії та ліків для схуднення.

Список «сумнівних» препаратів був розміщений на сайті FDA, і оновлюватиметься кожні три місяці. Під увагу експертів потрапили ліки від шизофренії Abilify, яикй випускається однією з компаній, що найбільше ростуть, - Bristol Myers Squibb Co. Клінічні випробування показали його високу токсичну дію на печінку. Також розглядається препарат для схуднення Xenical від Roche Holding AG у зв`язку з ризиком ректальної кровотечі.

«Поява препарату в цьому списку не означає, що FDA заявляє про існуючий ризик у використанні ліків. Це означає, що експертами було виявлено проблему, але причинно-наслідкові зв`язки між препаратом і шкодою для здоров`я ще не встановлені», - повідомляється на сайті.

Також до списку ввійшли:

- антидепресанти - інгібітори зворотного захоплення серотоніна і норадреналіну – у зв`язку з ризиком природжених аномалій;

- Lamisil від Novartis AG і Lariam (препарат від малярії) від Roche через ризик психічних розладів;

- Diovan, препарат від підвищеного тиску, від Novartis AG, ймовірно, пов`язаний з розвитком анемії;

- Plan B (оральні контрацептиви) від Teva Pharmaceutical Industries пов`язані з ризиком втрати свідомості.

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