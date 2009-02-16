Екстравертам не загрожує недоумство

Шведські вчені встановили, що в похилому віці активне соціальне життя людини може запобігти недоумству.

В результаті шестирічного дослідження, в якому брало участь 506 чоловік у віці від 78 років і старше, шведські медики прийшли до висновку, що відвертість, доброзичливість, відсутність схильності до внутрішніх страхів і переживань є своєрідним захистом від старечого недоумства, тоді як схильність до хвилювання через найрізноманітніші приводи сприяє розвитку цього захворювання.

Спочатку питання про спосіб життя, запропоновані учасникам дослідження, мали на меті визначити рівень їх активності в заходах щодо проведення дозвілля, роботи різних кружків і об`єднань. Протягом 6 років експериментів, у 144 людей похилого віку розвинулося недоумство. Обробивши і проаналізувавши дані спостережень, медики констатували, що інтроверти - люди "закриті", але якщо вони зберігають мир і спокій в душі, то мають на 50 відсотків менше шансів захворіти недоумством, чим ті ж інтроверти, які без кінця переживають по самих різних приводах. Те ж саме стосується і екстравертів.

"Попередні дослідження показали, що високий рівень стресу і схильність до хвилювання здатні впливати на деякі частини мозку, наприклад, гіпокамп, і провокувати тим самим виникнення деменції. Наші відкриття показують, що один із способів запобігання деменції може полягати в активному способі життя і спокійному ставленні до речей", - повідомив співробітник Дослідницького центру з питань старіння в Стокгольмі Хой-ксин Ванг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що запобігти старечому недоумству може допомогти вітамін D, що міститься в рибі або виробляється в організмі після перебування на сонці. До такого висновку прийшли американські і британські учені, що дослідили стан здоров`я 2 тисяч чоловік.

Першоджерело