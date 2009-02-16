Зарядка від депресії

Навіть спогад про хороше здатний зменшити ваше розчарування, роздратування у випадку, якщо відбулося щось таке, чого не чекали, побоювалися, або не так, як би хотілося.

Намагайтесь мати друзів, що не схильні до депресії, не дуже переживають через невдачі, невеликі втрати. Ніщо так швидко не виробить у людини звичку постійного неспокою, ніж хвилювання і переживання разом з іншими хронічно схвильованими людьми.

Під час роботи за комп`ютером або просто за столом необхідно періодично потягуватися, рухати плечима, ногами, випрямляти хребет. Відведіть плечі кілька разів. Поверніть голову через ліве плече, подивіться на праву п`яту, проведіть погляд від п`яти по нозі до шиї. Те ж — через праве плече. Припідніміться трохи на носках і опустіться на п`яти кілька раз. А ще краще встати і пройтися по коридору, заглянути до товариша по службі, розповісти останній анекдот.

Висипляйтесь. Лягайте раніше, хоч би в 23 години. Важко? Звикли до неспання до пізна? Використовуйте будильник для нагадування про те, що пора йти спати.

Вчіться глибоко і повільно дихати. Візміть до уваги, що при стресі людина дихає швидко і поверхнево. Це приводить до м`язової напруги унаслідок недостатнього постачання тканин киснем. Якщо ситуація або неприємне повідомлення схвилювало вас, намагайтеся розслабити м`язи і зробіть декілька глибоких вдихів.

Пробачайте образи і швидше забувайте про невдачі. Не скаржтеся, не бурчіть, не зазнавайте незадоволеності оточуючими. У думках скажіть собі: світ, в якому ми живемо, неідеальний. Образи постарайтеся щонайшвидше забути і перемкнутися на позитив.

Бойкот похмурим дням. Похмурі дні можуть понизити рівень серотоніну, керівника нашого настрою, а це означає додатковий стрес і недолік енергії, пояснюють психологи. Результатом може стати сезонний афектний розлад. Відчуваєте себе втомленим або пригніченим?

Спробуйте підняти настрій декількома способами:

Відправляйтеся на вулицю — десятихвилинна прогулянка в швидкому темпі здатна на дві години підняти настрій.

Більше світла — сонце, вуличне світло і навіть яскраве електроосвітлення в кімнаті стимулюють вироблення серотоніну. Корисно навіть посидіти біля вікна.

Додайте фарб. Оранжевий колір бадьорить. Прикрасьте будинок яскравими квітами або поставте на видне місце вазу з апельсинами-мандаринами.

Пийте трав`яний чай: найдієвішим природним антидепресантом є трава звіробою, нормалізуюча вироблення серотоніну. Ефективність препаратів звіробою аналогічна синтетичним антидепресантам, у той же час їх відрізняє мінімум побічних ефектів.

Відкиньте жалість до себе! Це тільки підвищить повагу до вас серед оточуючих.

Будьте доброзичливі до всіх! Будь-якому роздратуванню протиставте “приховану гімнастику”: “Я — спокійна”.

Відіспліться і починайте жити знову. Гумор — кращий захист від незгод.

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