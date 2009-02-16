Ключовий чинник для розповсюдження вірусу грипу

Ключовим чинником для розповсюдження вірусу грипу є абсолютне значення вологості, тобто, кількість вологи в повітрі незалежно від температури, а не зазвичай публікована відносна вологість. Так вважають Джеффрі Шаман, фахівець з Університету штату Орегон, що займається впливом клімату на розповсюдження захворювань, і Мелвін Кон, епідеміолог з Департаменту медичних послуг штату Орегон, пише MIGNews.com.ua

"Кореляція виявилась несподівано сильною. Коли абсолютна вологість невелика, вірус грипу виживає довше і швидкість розповсюдження зростає", - розповів Джеффрі Шаман. Він також додав, що спостереження дуже важливі для того, щоб наукове і медичне співтовариства отримали шанс краще зрозуміти розповсюдження захворювання і змогли розробити більш довершені моделі для пердбачення.

Крім того, результати дослідження мають практичне застосування вже зараз: воно показує, що в деяких випадках є сенс додати вологості повітрю. Правда, важливо не перестаратися - дуже висока вологість веде до інших проблем, таких, як грибок.

Кореляція грипу і низької вологості важлива тому, що в холодну зимову погоду, коли грип понад усе поширений, навіть високі значення відносної вологості можуть означати лише невелику кількість власне вологи в повітрі, і схоже, що чим менше вологи, тим краще себе відчуває вірус.

Саме абсолютна вологість має значення, тому що в теплому повітрі може бути більше вологи, ніж в холодному. Наприклад, тепле повітря при 30% відносній вологості і холодне повітря при 60% можуть насправді містити однакову кількість води. Абсолютна вологість виражається у вазі води, в грамах або фунтах, наявного в об`ємі повітря, наприклад, в кубічному метрі або ярді.

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