Телевізор шкодить розумовому розвитку дітей

Після обробки підсумків майже 80 досліджень американський експерт прийшов до висновку, що телевізор, як і спеціальні дитячі відеодиски, шкодять розумовому розвитку дітей до двох років. Важливість цього попередження можна зрозуміти з того факту, що тільки в США 9 з 10 маленьких дітей регулярно сидять перед телевізором, пише Еpochtimes.

Однією з причин є індустрія DVD, яка займається агресивною рекламою своєї продукції. Так, деякі батьки говорять, що свідомо дають дітям дивитись телевізор, тому що це корисно для розвитку мозку. Дімітрі Крістакис з дитячого дослідницького центру в Сієтлі заперечує: «Ніяке дослідження до цього часу не показало, що телевізор корисний маленьким дітям», — говорить Крістакис. Якраз навпаки, безліч досліджень з різних країн вказує на те, що телевізор погіршує мовні здібності, зменшує діяльність мозку і шкодить здатності до концентрації.

З іншого боку, швидкі цифрові джерела інформації стають найважливішими джерелами інформації. Для дітей другорядні чинники, такі як — у кого наймодніший дзвінок, підкаст або блог, стають чинником соціального тиску. Від надмірності цифрових ЗМІ створюється вибух нової інформації. Систематичність і здатність усвідомлювати взаємозв`язки при цьому потихеньку втрачаються. Проте діти не справляються з надміром інформації, і у багатьох випадках розвивається лякливість, імпульсивність і порушення здатності до концентрації — початкові симптоми синдрому дефіциту уваги і гіперактивності (СДВГ). Насправді, тривалий перегляд телевізора збільшує захворюваність на СДВГ, як показують наукові дослідження, одне з яких проведене Р. Ганкоксом з Універстітета Отаго.

Пан Крістакис припускає, що надмірне роздратування спалахуючими картинками, постійна зміна перспективи та короткі кадри ставлять надмірні вимоги до мозку, що розвивається. До того ж, телевізор замінює ігри дітей або спілкування з батьками. Цим переслідуються, втім, і власні інтереси, коли деякі пари садять дитину перед телевізором, тому що хочуть її заспокоїти, щоб мати час для себе.

Дивлячись телевізор, діти сприймають те, що все відбувається там, за належне, і таким чином навчаються манерам поведінки, які можуть ускладнити їх майбутнє.

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