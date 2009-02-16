Епідпоріг захворюваності на грип у школярів перевищено до 80% - СЕС

У ряді міст Донецької області епідеміологічний поріг захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції і грип у школярів (станом на 16 лютого) перевищує від 50 до 80%.

Як повідомила УНІАН заступник головного державного санітарного лікаря Донецької області Тамара БЄЛОМЕРЯ, найбільше епідпоріг захворюваності дітей до 14 років перевищений у містах Горлівка, Єнакієве, Дружківка, Маріуполь, Красноармійськ, Ждановка і Вугледар, а також у Тельманівському, Амвросіївському, Волноваському, Володарському і Новоазовському районах.

За її словами, у зв`язку з високим рівнем захворюваності на грипом і ГРВІ місцевими органами виконавчої влади за поданням територіальних установ санепідслужби припинено навчальний процес у 44 школах області із загальною кількістю учнів 19504. Зокрема в містах: Маріуполь – не працюють 9 шкіл, Красноармійськ – 16, Селідове - 14, Новогродівка - 4, і Первомайському районі - 1 школа. Відновлення навчального процесу відбудеться після стабілізації ситуації.

Загальний же показник захворюваності серед школярів по області поки що на 9% нижче рівня епідемічного порогу.

За останній тиждень (з 9 по 14 лютого) зареєстровано 18 тис. випадків захворювання на ГРВІ і грип, що на 9% більше, ніж за попередній тиждень. Проте загальний показник захворюваності в цілому населення регіону все ще нижче рівня епідпорогу на 57%.

У той же час Т.БЄЛОМЕРА зазначила, що в Донецькій області продовжується поступове збільшення захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції і грип.

За даними вірусологічних лабораторій санепідслужби області, при дослідженні матеріалу від хворих методом люмінісценції встановлені позитивні результати до вірусу грипу А1 і парагрипу.