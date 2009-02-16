У Севастополі зафіксовано зростання кількості хворих на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції, а тому завтра на засіданні міського комітету з грипу буде прийняте рішення, чи припиняти навчальний процес у всіх 60 школах міста.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник головного лікаря міської СЕС з протиепідеміологічної роботі Євген КУСАНОВ.

За його словами, за останній тиждень у місті показники простудних захворювань починають різко підвищуватися.

«Що стосується дорослих севастопольців: якщо на попередньому тижні було 49,3 хворих на 10 тисяч населення, то вже минулого тижня захворіло 63,7 на таку ж кількість населення. Тобто, зростання практично на 15%. Ще загрозливіша ситуація із школярами. Якщо на позаминулому тижні було 169 хворих на 10 тисяч населення, то вже минулого тижня - 213. Зростання, як бачимо, на одну четверту», - повідомив Є.КУСАНОВ.

Він додав, що «станом на 16 лютого, закрито на карантин 32 класи, а тижнем раніше було закрито 5 чи 6 класів, тому завтра ми в міському управлінні охорони здоров`я збираємо комітет з грипу, де порушуватимемо питання про припинення навчання в школах».

За інформацією заступника головного лікаря міської СЕС, цього року в місті «мала кількість вакцинованих, щеплені в нас були, здебільшого, Будинок дитини, Будинок інвалідів, деякі хронічно хворі діти і дорослі» і серед цих груп «ми особливо не спостерігаємо випадків грипу. Але зараз про це говорити рано, результати ми подивимося після епідемії», сказав Є.КУСАНОВ.