У Чернігові відбувся перший тур всеукраїнського благодійного марафону здоров`я Ольги БОГОМОЛЕЦЬ, що проводиться за підтримки Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, під час прес-конференції заслужений лікар України, професор Київського Національного медичного університету, доктор медичних наук Ольга БОГОМОЛЕЦЬ повідомила, що у рамках першого туру всеукраїнського марафону здоров`я у Чернігові оглянула 60 дітей, які навчаються у школі-інтернаті для дітей з вадами зору.

Перед цим відбулися огляди дітей у дитячих будинках та школах-інтернатах області на основі інформаційного листа та критеріїв відбору, розроблених спеціалістами-медиками київського Інституту дерматології та косметології. Серед цих дітей були виявлені ті, які потребували додаткового огляду професором О.БОГОМОЛЕЦЬ.

Огляд проводився за допомогою єдиного в Україні приладу – епілюмінісцентного дерматоскопу для ранньої діагностики онкологічних захворювань шкіри. За словами О.БОГОМОЛЕЦЬ, усі хворі діти будуть направлені до Інституту дерматології та косметології та за необхідності будуть безкоштовно прооперовані.

Проведенням всеукраїнського марафону відомий лікар намагається привернути увагу людей до власного здоров`я.

"Від медицини здоров`я людини залежить лише на 10%, на 90% воно залежить від самої людини, тож не потрібно вимагати від лікарів те, що від них не залежить", - наголосила О.БОГОМОЛЕЦЬ.

Увечері у Чернігівському філармонійному центрі концертів та фестивальних програм відбудеться благодійний концерт О.БОГОМОЛЕЦЬ "Янголе мій".

Всі заходи у рамках першого туру марафону здоров’я здійснюються виключно за кошти родини БОГОМОЛЕЦЬ-ШЕРЕМЕТЬЄВИХ.

*** Злоякісні пухлини шкіри посідають в Україні друге місце у структурі онкологічних захворювань. Найнебезпечніша серед них меланома. В Україні смертність від меланоми становить майже 95% (за 5 років). Така висока смертність пов`язана не з відсутністю методів лікування, а з несвоєчасною діагностикою. На сьогодні новітнє досягнення у дерматології – метод комп`ютерної епілюмінісцентної дерматоскопії – дозволяє спеціалістам виявити родимку, що росте та змінюється, на ранній стадії.