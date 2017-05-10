Червоний Хрест направив на окуповану територію Донбасу медичну допомогу
11:36, 10 травня 2017Країна
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Машина МКЧХ привезла для жителів Донецької області товари медичного призначення загальною вагою 8,6 тонн.
На неконтрольовану територію проїхав вантажівка від місії Міжнародного комітету Червоного хреста / REUTERS
Міжнародний комітет Червоного хреста направив на окуповану територію Донбасу 8,6 тонн медичної гуманітарної допомоги.
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Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.
«Через КПВВ «Новотроїцьке» на в'їзд на неконтрольовану територію пройшов вантажний автомобіль від місії Міжнародного комітету Червоного хреста», - йдеться в повідомленні.
У Держприкордонслужбі уточнили, що вантажівка перевозила для жителів Донецької області товари медичного призначення загальною вагою 8,6 тонн.
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