Червоний Хрест направив на окуповану територію Донбасу медичну допомогу

Міжнародний комітет Червоного хреста направив на окуповану територію Донбасу 8,6 тонн медичної гуманітарної допомоги.

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Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

«Через КПВВ «Новотроїцьке» на в'їзд на неконтрольовану територію пройшов вантажний автомобіль від місії Міжнародного комітету Червоного хреста», - йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі уточнили, що вантажівка перевозила для жителів Донецької області товари медичного призначення загальною вагою 8,6 тонн.