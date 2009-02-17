Найчастіші помилки у здоровому харчуванні

Щоб харчуватися раціонально, потрібно позбавитись декількох шкідливих звичок, говорить доктор Філіп Шнайдер з Virginia Beach.

У своїй практиці він відмітив ряд помилок, які скоюються людьми на шляху здорового харчування:

1. Пропущений сніданок. Нещодавнє дослідження показало, що повні люди, які одержували на сніданок норму білків і вуглеводів (наприклад, в яєчні, беконі, фруктах, тостах або вівсянці) скинули більше ваги, ніж люди, що пропускали вранішню трапезу, а також їли менше на обід і вечерю, не відчуваючи сильного голоду.

2. Мало фруктів. Фрукти необхідно їсти двічі на день (наприклад, яблуко, апельсин, половину банана або 10 виноградин).

3. Багато прихованого цукру. Соки, закуски, хлібні продукти містять багато цукру, норма якого повинна складати не більше 100 грамів на день.

4. Приховані транс-жири. Будь-яка їжа з гідрогенізованим маслом містить цей нездоровий вид жиру, і навіть сота частина граму даного продукту йде в рахунок, оскільки вже 2 грами на день шкідливі для організму.

5. Приховані насичені жири, що знаходяться в цілісному молоці або жирній свинині, потрібно скорочувати в раціоні.

6. Екстремальні дієти також шкідливі. Потрібно вибрати один продукт, від якого потрібно відмовитися на цей тиждень, і кожного разу варіювати харчування

Джерело:

Daily Press

Medstream.ru