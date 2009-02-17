Вчені виявили ризик від прийому вітамінів

Шестирічне споживання вітаміну Е зменшило ризик смертності серед курців похилого віку на 41%, з урахуванням того, що вони споживали їжу, багату на вітамін С. Серед курців середнього віку, навпаки, було зареєстроване зростання смертності на 16%.

Велике дослідження, що було присвячене впливу вітаміну Е на смертність при захворюваннях дихальної системи, показало, що ефект, проте, дуже відрізнявся в різних групах учасників.

Доктор Гарі Хеміла і професор Йакко Капріо з Університету в Хельсінкі вивчали вплив вітаміну Е на відхилення в рівнях смертності різних груп населення. Їх висновки грунтувалися на даних глобального експерименту по впливу альфа-токоферолу і бета-каротину на ракові захворювання, що проводився в 1985-1993 роках, у якому взяли участь курці у віці 50-69 років. За цей час померло 3571 учасників із 29 133 чоловік, що приймали впродовж 6 років по 50 міліграм вітаміну Е щодня.

З`ясувалося, що споживання вітаміну Е впливало на рівень смертності, але тільки з урахуванням віку учасника і споживання вітаміну C. При щоденній нормі вітаміну C меншій ніж 90 міліграм ніякого взаємозв`язку не виникало. Проте, комбінований прийом вітаміну С (більш ніж 90 міліграм на день) і вітаміну Е збільшував ризик смертності серед молодих учасників (50-62 років) і зменшував серед учасників похилого віку (66-69 років).

Згідно дієтичним рекомендаціям, безпечна доза вітаміну Е складає близько 1000 міліграма на день. Але дане дослідження показало, що для деяких груп населення вітамін Е може виявитися шкідливим навіть при нормі споживання в 50 міліграм на день.Такі неймовірні результати вимагають подальших досліджень стосовно користі та ризику від прийому вітаміну, говорять автори.

Джерело:

ScienceDaily

Medstream.ru