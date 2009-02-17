Цукор - наркотик, що викликає звикання

"Переїдання цукру може справляти на мозок вплив дуже подібний до впливу наркотичних речовин"- вважає Барт Хобель з Прінстонського університету (США). Він розповів, що непомірне вживання підсолодженої води викликало у щурів поведінкові і навіть нейрохимические зміни, подібні до змін під впливом наркотичних речовин у людей і тварин. "У цих тварин з`являлися ознаки синдрому відміни, і навіть тривала післядія, яка нагадувала наркотичну залежність", - говорить Хобель. У одному з експериментів щурів поїли водою з цукром на сніданок після нічного голодування протягом трьох тижнів. "Ми виявили, що такий сніданок викликає сплеск виділення допамину (хімічної речовини, що виробляється мозком). Це відбувається в ділянці мозку, що відповідає за мотивацію і підкріплення, - в прилеглому ядрі, яке можна назвати "центром задоволення". Вже давно відомо, що вироблення допамину в цій частині мозку підвищується під впливом наркотичних речовин. І, виявляється, що цукор робить те ж саме, чим знамениті наркотики"- говорить він. Сам по собі цукор такої дії не справляє, вона виявляється тільки в результаті його непомірного вживання. У іншому досвіді щури, яких годували таким чином, позбавлялися цукру впродовж декількох тижнів. Коли їм знов дали цукор, щури стали з`їдати його більше, чим раніше. Вони неначе приохотилися до цукру. Коли щурам замість солодкої води пропонували алкоголь, залежні від цукру щури випивали більше, ніж нормальні тварини. Коли їм давали амфетамін (наркотик - стимулятор) у дозах, що справляв впливу на нормальних щурів, "цукрові" щури проявляли підвищену активність. "Ми поки не можемо говорити про людей. Але результати свідчать про існування зв`язку між наркотичною залежністю від речовин, що традиційно відносяться до наркотиків, і ненормальною пристрастю до природних продуктів харчування, в нашому експерименті - до цукру" - вважає Хобель. Він сказав, що результати дослідження можуть мати значення для людей, що страждають розладами живлення, зокрема, булімією - обжерливістю, якщо говорити просто. Представник промислової групи виробників цукру Мелані Міллер заявила, що достовірних даних про те, що цукор може викликати залежність у людей, немає.

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