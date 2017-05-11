Гройсман визнав проблеми з доступністю безкоштовних ліків для українців

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що Кабінет міністрів планує в цьому році на 250 млн грн збільшити обсяг фінансування програми "Доступні ліки".

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні уряду.

"У змінах до бюджету, які ми подамо найближчим часом в парламент, ми передбачаємо збільшення фінансування програми ще плюс на 250 млн", - сказав прем’єр, додавши, що цього буде достатньо в цьому році.

Гройсман зауважив, що у Чернігові, Сумах і Одесі є проблеми з асортиментом і наявністю ліків в аптеках, які беруть участь у програмі.

"Також люди нарікають на недостатню кількість аптек", - додав він.

Глава уряду закликав віце-прем'єр-міністра Павла Розенка та в.о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун проаналізувати ситуацію у регіонах щодо виконання програми та у разі необхідності провести селекторні наради з відповідальними за її реалізацію на місцях.

Як повідомляв УНІАН, програма «Доступні ліки» стартувала 1 квітня 2017 року і надає можливість пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями, діабетом ІІ типу чи бронхіальною астмою отримувати ліки безкоштовно або з незначною доплатою.

На реалізацію програми держбюджетом передбачено 500 млн грн.