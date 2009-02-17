Як укріпити наше серце

Серцево-судинні захворювання, як і раніше, посідають основну позицію серед причин смертності. Звичайно, медики навчилися лікувати багато з них, а ліки допомагають вести майже звичайний спосіб життя. Але все одно доводиться в чомусь себе обмежувати. Тому краще всього до хвороби не доводити. А для цього потрібно знати, що любить наше серце, щоб його пестити і оберігати.

Напевно, більше всього наше серце любить рух. Навіть невелика зарядка краща, ніж нічого. 30 хвилин ходьби в день – це мінімум, який потрібний для підтримки серця у формі, хоча краще, звичайно, регулярні заняття фізкультурою. Навіть після інфаркту, лікарі рекомендують пацієнтові завести собаку, щоб вигулювати її двічі в день.

Наше серце любить, коли ми правильно харчуємося. Більше фруктів, грубої їжі, рослинного масла замість тваринного. Рослинне масло взагалі залишається головним джерелом поліненансичених жирних кислот, що сприятливо впливають на нормалізацію обміну холестерину.

Серце любить, коли ми у формі. Вважається, що людина повинна протягом життя зберігати вагу, яка була у нього у віці 25 років (якщо в дитинстві і юності у вас не було ожиріння або зайвої худини).

Коли ми не палимо або кидаємо палити – серце радіє. Якщо ви не можете кинути палити, то хоча б обмежте кількість викурюваних сигарет. Куріння руйнує не тільки здоров`я, але і ліки, якими це здоров`я намагаються поправити.

Наше серце любить, коли ми спокійні. Це тільки в пісні співається «Серце, тобі не хоче спокій.» Насправді хочеться. Вже доведено, що позитивне відношення до життя позитивно впливає на здоров`ї. Смуток, злість, агресія - емоції руйнівні не тільки для тих, що оточують, але і для самої людини. Захиститися від стресів неможливо. Тому дуже багато що залежить від правильної реакції на них. Якщо людина тисне його алкоголем, то на тлі психологічних починають діяти і інші чинники ризику.

Крім того нашому серцю необхідно одержувати в достатніх кількостях:

Калій, оскільки він сприяє виведенню надмірної рідини з організму і поліпшенню діяльності серцевого м`яза. Багато калія в квасолі, сої, горосі, абрикосах, куразі, персиках, чорносливі, сушених білих грибах і підберезниках, чорному чаї, какао, згущуючому цілісному молоці.

Магній, оскільки володіє судинорозширювальною і сечогінною дією. Основне джерело надходження в організм - рослинні продукти. Багато магнію в гречці, вівсянці, горосі, квасолі, кавунах, фундуку, мигдалі, сушених підберезниках, чорному чаї, каві, халві, морській капусті.

Йод, оскільки сприятливо впливає на обмін речовин при атеросклерозі. Найбільш багаті йодом морепродукти: риба, кальмари, мідії, креветки, морська капуста. Міститься він також в м`ясі, яйцях, молоці, буряці, салаті, картоплі, капусті, огірках, винограді, сливах.

Вітамін С сприяє зміцненню кровоносних судин. Основні джерела: червоний солодкий перець, яблука, кріп, шипшина, обліпиха, смородина.

Вітамін Р сприяє зміцненню капілярів, зменшує проникність судинної стінки. Міститься в чорноплідній горобині, вишні, чорній смородині, чаї, зеленому горошку, апельсинах, лимонах, плодах шипшини, перці, малині, суниці.

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