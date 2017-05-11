МОЗ ініціює впровадження нових правил щодо примусових заходів у психіатрії

Міністерство охорони здоров'я України пропонує для громадського обговорення проект наказу «Про затвердження правил застосування примусових заходів медичного характеру в спеціальному закладі з надання психіатричної допомоги».

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, зміни, відображені у наказі, дозволять наблизити допомогу до хворого.

Впровадження нових правил сприятиме своєчасній та якісній психіатричній допомозі неосудним, переконані у МОЗ. При цьому будуть збережені соціальні контакти з близькими та родичами, що не мають можливості регулярно приїжджати до пацієнтів, які отримують лікування в іншому регіоні. Кім того мережа закладів, де надаватимуть таку допомогу дозволить уникнути неефективних та необґрунтованих фінансових витрат на транспортування пацієнтів.

За рішенням суду примусові заходи застосовують до осіб, які скоїли суспільно-небезпечні діяння, але визнані неосудними. Така психіатрична допомога має на меті інтегрувати цих людей у суспільство та запобігти вчиненню ними повторних суспільно-небезпечних діянь.

Залежно від характеру та тяжкості захворювання, тяжкості вчиненого діяння, з урахуванням ступеня небезпечності психічно хворого для себе або інших, суд може застосувати такі стаціонарні види примусових заходів медичного характеру: госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним наглядом; госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом; госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом.

При звичайному нагляді неосудна особа зможе самостійно, без супроводу медичного працівника, залишати палату, відділення та заклад. Нині ця можливість не реалізована. Станом на початок березня цього року такого нагляду потребувало 654 пацієнта.

При посиленому нагляді людина зможе без супроводу медпрацівника залишати палату та відділення. Хоч виходити за межі закладу самостійно – заборонено. Таких пацієнтів налічується близько 400.

Суворий нагляд передбачає вільне пересування у межах відділення, проте залишати його без супроводу медичного працівника особа не матиме змоги. Нині кількість таких пацієнтів сягає до 600.

Проект наказу розроблений МОЗ з урахуванням рішень Європейського суду з прав людини у межах плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини.