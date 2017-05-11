У Кенії - епідемія денге: українцям радять утриматися від поїздок

Міністерство закордонних справ України радить українцям утриматись від поїздок до округу Момбаса в Кенії через спалах епідемії лихоманки денге.

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Про це йдеться у повідомленні на сайті "Поради подорожуючим від консульської служби України".

"У зв’язку із загостренням епідеміологічної ситуації в окрузі Момбаса, Республіка Кенія, пов’язаної зі спалахом епідемії гарячки денге, МЗС України рекомендує громадянам України, які планують свої подорожі за кордон, утриматися від відвідування згаданого округу, а тим, хто перебуває в окрузі, залишити його до нормалізації епідеміологічної ситуації", - йдеться у повідомленні.

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Також дипломати заявляють, що у разі виявлення симптомів захворювання або виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, громадянам України слід невідкладно звертатися до Посольства України в Республіці Кенія. З українським дипломатичним відомством можна зв'язатися за номером телефону: +254-733-366-366, адресою електронної пошти: emb_ke@mfa.gov.ua, або цілодобовою "гарячою лінією" МЗС України: +38-044-238-16-57, адресою електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua.