У Севастополі із завтрашнього дня закриють школи на карантин

У Севастополі згідно з рішенням надзвичайної протиепідеміологічної комісії міста із завтрашнього дня через зростання захворювань на грип і ГРВІ буде закрито всі загальноосвітні школи, ПТУ, технікуми, а також ДЮСШ, інтернет-кафе.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник головного лікаря міської СЕС з протиепідеміологічної роботи Євген КУСАНОВ.

За інформацією медика, наразі навчальний процес припинено на 10 днів. Щодо його відновлення чи продовження карантину комісія ухвалюватиме окреме рішення.

Є.КУСАНОВ додав, що відповідно до сьогоднішнього рішення комісії, на підприємствах і організаціях міста запроваджено протиепідеміологічний режим, що передбачає виконання цілої низки профілактичних заходів.