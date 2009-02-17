В Україні алкогольні й тютюнові вироби часто продають підліткам

В Україні випадки продажу алкогольних і тютюнових виробів особам до 18 років, більш, ніж у чотири рази перевищують кількість випадків, коли відмовляють у продажу.

Такого висновку дійшли активісти всеукраїнських громадських організацій «Якість життя» і «Громадянська позиція», в результаті проведення експерименту «Продаж алкоголю і сигарет підліткам».

Як повідомила УНІАН координатор програм ВГО «Якість життя» Вікторія ЖУРБАС, упродовж двох місяців у різних торговельних закладах 16 регіонів країни під спостереженням дорослих активістів було вчинено спроби купити сигарети і пиво студентами вузів, які не досягли 18 років, а також випускниками шкіл.

За результатами дослідження виявилось, що випадки продажу алкогольних і тютюнових виробів особам до 18 років, більш, ніж учетверо перевищують випадки відмови в продажу.

Серед торговельних підприємств найбільша кількість таких порушень була зафіксована в кіосках.

При цьому неповнолітнім найлегше вдалося придбати пиво і сигарети в Одеській і Черкаській областях.

«Одержані дані однозначно характеризують ситуацію з продажем алкоголю і сигарет підліткам як критичну, а також свідчать про необхідність негайного вжиття заходів з боку органів влади і різкого посилення контролю під час продажу алкоголю і сигарет», - констатувала В.ЖУРБАС.

Експеримент проводився з кінця листопада 2008 року до початку лютого 2009-го в 16 регіонах України.

У кожному регіоні проведено по 60 спроб, з них 20 – у супермаркетах, 20 – у магазинах поблизу домівки, так званих, дискаунтерах і 20 – у кіосках і торговельних установах малої архітектурної форми.