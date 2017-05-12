На лікуванні у медичних закладах Міноборони перебувають близько 80 бійців АТО

На лікуванні у медичних закладах Міністерства оборони перебувають близько 80 військовослужбовців Збройних сил України, які отримали поранення під час АТО.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Максим Праута.

«Нині на лікуванні в закладах охорони здоров’я Міноборони перебувають близько 80 військовослужбовців ЗСУ, які отримали поранення під час проведення АТО», - заявив він.

За словами Праути, на лікування за кордон з початку проведення АТО направлено 293 особи.

«Для санаторно-курортного лікування та проведення медичної реабілітації військовослужбовців-учасників АТО в Міноборони функціонують чотири санаторно-курортних заклади, які розташовані у Києві, Трускавці, Хмільнику та Вінниці. Загальна штатна ліжкова місткість становить 1,4 тис. ліжок», - сказав Праута.

Він зауважив, що зараз проводяться організаційні заходи зі створення центрального військового санаторію «Приморський» у місті Приморськ Запорізької області на 200 ліжок.