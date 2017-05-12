Розенко заявив, що залучати аптеки до участі у програмі "Доступні ліки" має місцева влада

У програмі "Доступні ліки" беруть участь вже понад 4 тисячі аптек.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, повідомили у його прес-службі.

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«Програма «Доступні ліки» діє з 1 квітня 2017 року, і хворі на серцево-судинні захворювання, діабет ІІ типу та бронхіальну астму можуть, за наявності рецепту лікаря, отримати необхідні ліки безкоштовно або з незначною доплатою. Станом на сьогодні, вже більше 4 тисяч аптек включені в цей процес. Але місцеві органи влади і надалі мають проводити активну роботу щодо залучення нових аптек до участі в програмі», - сказав він.

Віце-прем’єр-міністр наголосив, що органам місцевої влади «недостатньо просто укласти договори з аптеками, дуже важливо, щоб в тих аптеках був повний асортимент медикаментів». «На жаль, не всі області можуть похвалитися наявністю цих препаратів в аптечній мережі або в конкретній аптеці», - підкреслив Розенко.

За його словами, з початку дії урядової програми вже відшкодовано вартість лікарських засобів за понад 500 тис. рецептів на суму понад 14 млн грн.

«Ми бачимо, що вже практично у кожній області за рецептами лікарів люди отримують необхідні їм доступні ліки. Проте з деякими областями все ще існує проблема. Це стосується і обміну інформацією, є сигнали про відсутність в аптеках повного асортименту ліків та недостатність аптек, в яких можна придбати ці ліки за рецептом», - зазначив Розенко.

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Він також повідомив, що у понеділок, 15 травня, проведе селекторну нараду з керівництвом областей щодо проблемних питань реалізації програми «Доступні ліки». «Питання реалізації програми «Доступні ліки» перебуває під постійним, щоденним, контролем уряду. Тому буквально в понеділок я проведу селекторну нараду з керівництвом областей із цього питання. Для нас ця програма знакова і принципова. Всі повинні чітко розуміти – за будь-які спроби саботажу буде жорстка відповідальність», - наголосив віце-прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, програма «Доступні ліки» стартувала 1 квітня 2017 року і надає можливість пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями, діабетом ІІ типу чи бронхіальною астмою отримувати ліки безкоштовно або з незначною доплатою.