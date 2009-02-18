Людське серце здатне до регенерації

Американські учені відкрили механізм регенерації серцевого м`яза, який зазвичай працює тільки у ембріона і перестає діяти після народження. Нові дані можуть допомогти всім хворим, що перенесли інфаркт міокарду.

Співробітники Каліфорнійського університету в Сан-Франциско виявили комплексний сигнальний механізм, який примушує клітини різних типів відновлювати серце. З`ясувалося, що клітини серцевого м`яза, що називаються кардіоміоцитами, знаходяться в оточенні інших клітин – фибробластів. Ті визначають, чи будуть клітини серцевих тканин ділитися або тільки збільшуватися в розмірах, повідомляє РІА "Новини".

"Фибробласти так само беруть активну участь у розвитку багатьох інших типів тканин, таких як тканини шкіри, грудей, легенів і навіть деяких ракових пухлин. Наші результати можуть дати ширший погляд на розвиток, функціонування і хвороби тканин", - затверджує керівник дослідження, професор Діпак Стрівацава.

Його команда вчених навчилася вирощувати "в одній пробірці" різні типи клітин, завдяки чому вдалося виявити вплив фібробластів на розвиток клітин серцевого м`яза. Експериментатори встановили, що в період розвитку людського плоду фібробласти активно підтримують розмноження кардіоміоцитів, а у дорослих людей цей процес практично припиняється. При цьому управління процесами ділення клітин серцевого м`яза здійснюється через сигнальну молекулу, яка одержала назву b1 інтегрин.

Для перевірки свого відкриття дослідники вивели спеціальну породу мишей, в організмі яких не було цієї сигнальної молекули. В результаті у більшості зародків гризунів не встигало сформуватися повноцінне серце, і вони гинули ще до появи на світ. Тепер вчені мають намір провести зворотний експеримент і спробувати додати дорослим фібробластам властивості ембріональних кліток, щоб організм людини міг самостійно відновлювати пошкоджені тканини серця.

Dni.ru