Самотність так само шкідлива для людини як і куріння

Самотність для людини не менш шкідлива, ніж куріння і надмірна вага. Психолог Джон Качіоппо з`ясував, що від неї росте кров`яний тиск, падає імунітет, починається безсоння і підвищується ризик недоумства.

Такий великий асортимент негативних наслідків обумовлюється дією гормону кортизолу, який з невстановленої причини виробляється у самотніх людей понад міру.

Він сприяє підвищенню артеріального тиску і ставить людину під загрозу інсульту. Ризик серцевого нападу у самотніх людей, як cтверджує Качіоппо, утричі більший, ніж у сімейних, а вірогідність передчасної смерті - удвічі вища. "Коли з віком організм втрачає сили, самотність це посилює", - стверджує психолог.

Таким чином, самотність має не менш сильну негативну дію на людський організм ніж куріння та ожиріння. Цей факт, на думку Качіоппо, повинен вплинути на користувачів інтернету, які останнім часом все частіше віддають перевагу віртуальному спілкуванню ніж реальному, передає РБК.

Pravda.ru