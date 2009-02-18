Яка каша найбільш корисна

Будь-яка каша – це хороше джерело клітковини, яка виводить з організму шлаки і контролює засвоєння жиру з продуктів, з`їдених за день. Тому їсти кашу потрібно, а ось яку саме – вирішувати вам.

Злаки містять вітаміни і мікроелементи, корисні вуглеводи, які забезпечать вас енергією і підвищать працездатність.

Гречка

Гречана - одна з найкорисніших каш. У ній містяться незамінні рослинні білки, до того ж гречка – чемпіон серед злаків за вмістом вітамінів групи В, які допомагають справитися з стрессами та безсонням, і разом з тим відповідають за хороший стан шкіри, волосся та нігтів. Мікроелементів в гречаній крупі теж хоч відбавляй: є залізо (сприяє утворенню червоних кров`яних тілець і відповідає за гарний колір обличчя), калій (підтримує оптимальний кров`яний тиск) і кальцій (ваш головний союзник у боротьбі проти карієсу, ламких нігтів і крихких кісток), магній (рятує від депресії та допомагає в боротьбі з зайвою вагою) та багато інших мінеральних речовин.

Лікарі цінують гречку за великий вміст рутину. Ця речовина ущільнює стінки кровоносних судин, зупиняє кровотечі, справляє профілактичну і лікувальну дію на вени, наприклад при варикозному розширенні вен і при геморої.

Вівсянка

Регулярне харчування вівсянкою може зробити вас не тільки спокійнішим, але й розумнішим – саме до такого висновку прийшли вчені з Кардиффського університету (Великобританія). Групу добровольців віком від 30 до 80 років протягом місяця щодня годували вівсянкою. Вчені відмітили, що всього за тиждень у учасників експерименту покращилася робота мозку, а як "побічні ефекти" було відмічено бадьорість і гарний настрій.

Рекомендується налягати на вівсянку й тим, хто хоче зберегти розумові здібності й пам`ять аж до глибокої старості. Адже вівсяна каша – кращий засіб нормалізувати рівень холестерину і позбавитися судинних бляшок. До речі, якщо у вас прекрасний апетит, утамувати який вівсянка не може, після невеликої порції вівсяної каші ви можете з`їсти ситний сніданок: ковбасу, яєчню, бутерброди з будь-якою кількістю масла.

Пшонка

Пшоняна каша постачає організму залізо, необхідне для нормального кровообігу і здорового кольору обличча, фтор, без якого неможливо зберегти здорові зуби, магній – незамінний мікроелемент для спортсменів і трудоголіків, марганець (відповідає за нормальний обмін речовин).З давніх часів пшоняну кашу вважали продуктом, що дає сили. І це невипадкове, адже в пшоні містяться елементи, здатні укріплювати тканини нашого організму: кремній – речовина, з якої всі живі істоти "будують" кістки і зуби, і мідь, що дає тканинам додаткову еластичність.

Рис

Як і інші злаки, рис може похвалитися великою кількістю вітамінів групи В, вітаміну Е (захищає від передчасного старіння) і цілим набором мікроелементів, таких як залізо, цинк (позбавляє від проблем з судинами), магній (головний "ворог" поганого настрою), кальцій (позбавляє від зайвих візитів до стоматолога), калій (покращує роботу серця) та ін. Втім, кількість корисних речовин, яку ваш організм може одержати з рисових зерняток, багато в чому залежить від способу обробки рису. Найкориснішим вважається коричневий рис. Цей різновид рису відрізняється від звичного нам білого тим, що в процесі обробки зернятка рису очищають лише від неїстівного лушпиння, залишаючи висівкову оболонку. А в цій оболонці якраз і міститься більшість вітамінів і мікроелементів.

Перловка

Головне багатство перловки – фосфор, по його змісту перлова крупа майже в двічі перевершує решту злаків. Фосфор не тільки необхідний для нормального обміну речовин і хорошої роботи мозку, але й вважається "головним мікроелементом для спортсменів", адже саме фосфор забезпечує швидкість і потужність м`язових скорочень.

Єдиний недолік корисної крупи лише в тому, що, для того, щоб приготувати перловку, доведеться витратити багато часу. Перлова крупа, особливо велика, вимагає тривалого варіння (до півтори години), правда, варіння можна прискорити, якщо заздалегідь замочити крупу на три години. І ще одна особливість перлової крупи – кашу потрібно з`їсти відразу ж після приготування. Як тільки каша остигне, перловка стане жорсткою і несмачною.

Манка

У порівнянні з іншими крупами манна містить менше вітамінів. Річ у тім, що манну крупу готують з очищених від оболонок зерен пшениці, а більшість вітамінів містяться якраз в цих оболонках. Проте, за рахунок того що манна каша вариться дуже швидко, корисні речовини не руйнуються в процесі кулінарної обробки. Крім того, в манній каші відсутня клітковина, тому перетравлюється вона набагато легше, ніж інші каші. Саме тому вона рекомендується людям з хворим шлунком і кишечником

Novosti.ua