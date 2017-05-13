Гриневич пообіцяла, що інтернати для дітей з особливими потребами поки не ліквідовуватимуть

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявляє, що інтернати для дітей з особливими потребами не будуть скасовані, поки інклюзія не стане якісною та доступною.

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Як повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки України, про це глава відомства сказала на прес-конференції, що відбулась в рамках її робочої поїздки на Львівщину.

«Інтернати для дітей з особливими потребами не будуть скасовані, поки інклюзія не стане якісною та доступною. Ми маємо забезпечити певний рівень для навчання цих дітей, і батьки мають право пересвідчитися, чи створено потрібні для їхньої дитини умови», - сказала вона.

Як зауважила Гриневич, досвід передових країн свідчить, що присутність у класі дітей з особливими потребами «оздоровлює моральний клімат» в класі.

Разом з тим міністр вважає, що гроші на утримання інтернатів для дітей із малозабезпечених родин доцільніше направити в сім'ї.

При цьому, додала вона, інтернати для обдарованих дітей, де здебільшого навчаються діти старшого віку, мають не лише зберегтися, а й розвиватися надалі.

«Ці інтернати – прообраз профільних старших шкіл. У них збирають обдаровану молодь з усієї країни, зокрема, тих дітей, що проживають у сільській місцевості і не мають іншого шансу отримати хорошу освіту», – пояснила Гриневич.