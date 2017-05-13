Реабілітаційна медицина в Україні перебуває у стані колапсу - МОЗ

Місія ВООЗ з оцінювання системи реабілітації в Україні засвідчила, що ресурсів для надання реабілітаційної допомоги в країні багато, але їх координація та використання не є якісними та ефективними.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, основні зауваження місії ґрунтувались на недостатній координації між уповноваженими міністерствами та організаціями, традиційне надання послуг реабілітації в курортному середовищі, відсутність цілісної системи, яка буде покривати всі фази та рівні надання допомоги, суттєві кадрові проблеми.

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На сьогодні заклади, які надають послуги реабілітації на різних етапах різним категоріям осіб та із залученням різних ресурсів, підпорядковані МОЗ, Мінсоцполітики, Міносвіті, Міноборони, МВС, Нацгвардії та СБУ. Функціонує низка закладів реабілітації у комунальному, приватному та громадському секторах, проте, експерти зазначають, що реабілітаційна медицина в Україні перебуває у стані колапсу.

У МОЗ наголосили, що на сьогодні у реабілітаційній галузі розвиваються нові реабілітаційні професії, докорінно переглядається філософія надання реабілітаційної допомоги, законодавчі та підзаконні акти, які регулюють систему, започатковано проект «Реабілітаційна мапа України».

«Будь-яка реорганізація потребує чіткого розуміння відправної точки. У нашому випадку – усвідомлення кількості закладів, які надають реабілітаційну допомогу, та їх географічного розташування», – наголошує Володимир Голик, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Фізіотерапія. Медична реабілітація».

У МОЗ поінформували, що упорядковують інформацію про надавачів реабілітаційних послуг. Інформація буде розміщена на інтерактивній карті, це полегшить пошук необхідного закладу споживачам послуг та дозволить координувати їх діяльність. Також МОЗ закликає реабілітаційні структури державної, комунальної, приватної та громадської форм власності приєднуватися до реабілітаційної мапи України.