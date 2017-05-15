ЄС допоможе Україні у боротьбі з поширенням сказу
Представники ветеринарних служб України та країн ЄС домовилися про продовження виконання програми боротьби зі сказом на території буферної зони України.
Представники ветеринарних служб України, Польщі, Угорщини та Румунії спільно із представниками Європейської Комісії домовилися про продовження виконання програми боротьби зі сказом на території буферної зони України.
Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, таке рішення прийнято за результатами спільної зустрічі у Львові.
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Під час зустрічі представники Держпродспоживслужби презентували звіт щодо виконання програми боротьби зі сказом на території буферної зони у 2016 році.
«Співпраця з країнами ЄС у боротьбі зі сказом дає позитивні результати – зафіксована кількість випадків даної хвороби на території буферної зони стабільно зменшується та прогнозується збереження даної динаміки в майбутньому. Тому Україна вдячна ЄС за допомогу та зацікавлена у продовженні такого співробітництва», - наголосив перший заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Жук.
Фахівці з Польщі та Угорщини представили свій звіт та презентацію щодо ситуації зі сказом, яка склалася на території їхніх країн, окремо приділяючи увагу ситуації на території, яка що межує з Україною.
Укладання та реалізація угод сприяє обмеженню поширення сказу на території України та захисту території вказаних країн, тим самим і території Європейського Союзу від його проникнення.
У 2016 році територію буферної зони було збільшено на 12 050 км2 з Республікою Польща, на 200 км2 – з Угорщиною.
Згідно з угодами, витрати української сторони, пов’язані з закупівлею та розповсюдженням приманок з вакциною, компенсуються за рахунок коштів ЄС.
Представник Єврокомісії наголосив на позитивному впливу виконання пероральної програми вакцинації диких м’ясоїдних тварин на території буферної зони в Україні. Європейська комісія підтримає співфінансування аналогічної програми з Румунією.
За 2017 рік було зафіксовано 3 випадки сказу на території ЄС. Євросоюз має намір викорінити це захворювання на своїй території до 2018 року.