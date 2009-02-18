Безробіття приводить до психічних розладів

Австралійські вчені встановили, що непрацюючі молоді люди у віці 18-25 років показують зниження когнітивних і фізичних здібностей. Найяскравіше ефект проявляється коли більшість людей в їх оточенні працюють.

Джастін Скенлен з Університету Сіднея стверджує, що таким чином створюється "порочне коло" в якому безробітні виявляються з часом все в гіршій ситуації.

"Людям з нестабільною психікою важко знайти роботу навіть в умовах добре розвиненого ринку праці", - підкреслює дослідник.

Безробіття також підсилює ризик розвитку ментальних захворювань, що, приймаючи до уваги статистику, яка свідчить, що найчастіше вони розвиваються в молоді роки, не повинно залишати байдужим суспільство, пише МК.

Першоджерело