Зарубіжні країни відмовляються визнавати українські медичні дипломи

Сирія, Ірак, Ліван та Палестина повністю або частково припинили визнавати дипломи українських медичних вищих навчальних закладів.

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Про це УНІАН повідомили у Міністерстві освіти та науки України.

За словами міністра освіти і науки України Лілії Гриневич, таке рішення пояснюється низьким балом вступників до медичних вишів та відсутністю доступу до інтернатури.

«Lеякі країни частково або повністю припинили визнання наших медичних дипломів. Це, зокрема, Сирія, Ліван, Ірак, Палестина та інші, звідки в наші медичні виші традиційно приїздить навчатися багато студентів. Такі рішення пояснюють низьким балом вступників до медичних ВНЗ та відсутністю доступу до інтернатури. Тому нам треба визначити, які зміни зараз потрібні, щоб вирішити ці проблеми та загалом покращити якість надання освітніх послуг в медичних ВНЗ», – наголосила Гриневич.

Вона зазначила, що в Україні медична освіта є найбільш рейтинговою на ринку освітніх послуг для іноземних студентів: з понад 64 тисяч іноземців, які навчаються в Україні, майже 40% здобуває медичну освіту.

У свою чергу в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун зазначила, що необхідно підвищити вимоги до вступу іноземних абітурієнтів до університетів — вони не повинні відрізнятися від вимог до українських вступників. Також, на думку Супрун, не має бути різниці до доступу до післядипломного навчання.

«Ключове питання полягає в тому, чи є інтернатура достатнім рівнем післядипломної освіти, щоб розпочати роботу лікарем? У країнах Європи, США, Канаді разом з інтернатурою діє також резидентура, під час якої випускники довший час проходять спеціалізацію. Ми плануємо змінити систему післядипломної освіти, включивши до неї резидентуру. І в підсумку ми маємо забезпечити рівний доступ для українських та іноземних студентів як до вступу в університет, так і до всіх рівнів післядипломної освіти, ліцензування лікарів», – зазначила Супрун.