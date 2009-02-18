Китайська медицина допоможе подолати харчову алергію

Нова трав`яна формула, яка базується на засобах стародавньої китайської медицини, допоможе контролювати алергічні реакції на арахіс та інші продукти харчування, повідомляють фармакологи Mount Sinai School of Medicine /Нью-Йорк, США/.

Харчова алергія є потенційно небезпечною для життя дітей і дорослих. З 1997 року випадки дитячої алергії на продовольчі продукти виросли на 18%. На сьогодні не існує лікування цієї форми алергії, тому єдиним рішенням є відмова від тієї або іншої їжі. Проте тепер лікарі стверджують, що їм вдалося наблизитися до перемоги над харчовою алергією, зокрема поширеній чутливості організму до арахісу.

Імунологи протестували дію трав`яної формули FAHF-2 на лабораторних мишах з алергією на арахіс і визначили, що речовина безпечна і дозволяє ефективно запобігати алергічним реакціям, при чому на тривалий час. Було зафіксовано, що FAHF-2 захищав тварин від анафілаксії, негайного прояву ознак алергії, і через 36 тижнів після зупинки лікування - цей час рівноцінний чверті тривалості життя гризуна. Медики відмітили, що знайдена формула припиняє й інші алергічні реакції, включаючи алергію на рибу, молюски і горіхи. Надалі клініцисти планують провести випробування засобу на людях і розробити трав`яні ліки проти астми.

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