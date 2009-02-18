Стрес в дитинстві підриває імунітет

Вчені стверджують, що стресові ситуації в дитинстві мають дуже тривалу дію на здоров`я людини. Вони порівняли імунітет підлітків, які в дитинстві пережили стрес, із захисними функціями організму здорових дітей.

Дослідники перевірили рівень антитіл при попаданні вірусу в тіло дитини. У організмі здорового підлітка імунна система «тримає» вірус під контролем, проявляючи лише симптоми боротьби з вірусом - наприклад, легку слабкість. Організм з ослабленим імунітетом виробляє антитіла, щоб справитися з вірусом.

Тому, коли фахівці виявили клітини антитіл у підлітків, які пережили сильний стрес в дитинстві, прийшли до висновку, що на здоров`я й імунітет впливає емоційний стан.

Так, вчені встановили зв`язок між імунітетом і емоційним станом. «Імунітет не дається нам від народження, і яким він буде, залежить від оточення в дитинстві і навіть стилю виховання», - стверджує один з учених.

Passion.ru