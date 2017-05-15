Україна та Ізраїль поглиблюватимуть співпрацю у сфері медицини

Україна та Ізраїль у присутності прем’єр-міністрів двох держав - Володимира Гройсмана та Беньяміна Нетаньягу – підписали двосторонні документи про поглиблення співпраці у сферах медицини, митної служби та запобігання надзвичайним ситуаціям.

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Як повідомляє Урядовий портал, зокрема, було підписано спільну Декларацію про наміри між Кабінетом міністрів України та урядом Держави Ізраїль про співробітництво у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків, План співробітництва у галузі охорони здоров'я та медицини між Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством охорони здоров'я Держави Ізраїль на 2017-2021 роки, Адміністративне розпорядження між Державною фіскальною службою України та Митним директоратом Податкової адміністрації Держави Ізраїль відносно взаємної допомоги в митних питаннях стосовно обміну даними статистики двосторонньої торгівлі, Імплементаційний протокол А (будівельна галузь) до угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль.

"Сьогоднішній візит і наша зустріч, я глибоко переконаний, будуть мати дуже позитивні результати щодо роботи між нашими урядами, і угоди, які ми підпишемо, теж будуть сприяти розвитку нашої двосторонньої взаємодії, розвитку економік двох країн, поглибленню співробітництва у різних сферах, у тому числі маємо приділити належну увагу розвитку туризму", - наголосив Гройсман під час спільного із прем’єр-міністром Ізраїлю спілкування із журналістами перед підписанням двосторонніх документів.

У прес-службі Кабміну нагадали, що підписання спільної декларації про наміри між Кабінетом міністрів України та урядом Держави Ізраїль про співробітництво у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків має стати першим кроком на шляху укладення повноцінного двостороннього договору у цій сфері, що дасть можливість оперативно і своєчасно надавати взаємодопомогу, здійснювати обмін інформацією та сучасними технологіями з метою запобігання надзвичайним ситуаціям, а у разі їх виникнення - організовано і ефективно вирішувати питання ліквідації їх наслідків на міждержавному рівні.

План співробітництва у галузі охорони здоров'я та медицини між Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством охорони здоров'я Держави Ізраїль на 2017-2021 роки забезпечує необхідні нормативно-правові рамки та умови розвитку українсько-ізраїльського співробітництва в галузі охорони здоров’я та медицини, визначає основні напрямки співпраці.

Підписання Адміністративного розпорядження між Державною фіскальною службою України та Митним директоратом Податкової адміністрації Держави Ізраїль відносно взаємної допомоги в митних питаннях стосовно обміну даними статистики двосторонньої торгівлі забезпечить оперативний обмін даними митної статистики, дасть змогу здійснювати достовірний аналіз зовнішньоторговельного обігу між нашими країнами.

Імплементаційний протокол А до угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль визначає механізм та конкретизує умови тимчасового працевлаштування українських працівників в будівельній галузі на ринку праці Держави Ізраїль. Підписання цього документа сприятиме вирішенню проблемних питань міграційної політики та запобіганню порушень безвізового режиму між Україною та Ізраїлем, а також стане надійним інструментом у процесі боротьби з нелегальною міграцією.