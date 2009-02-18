Дерева збільшують тривалість життя людини

Дерева відіграють важливу роль в житті не тільки планети в цілому, але й кожної окремої людини. Новітні дослідження дозволили вченим встановити, що зелені насадження позитивно впливають на фізичне і психологічне здоров`я людини.

Фахівці довели, що мешкання поряд з озелененими територіями значно покращує фізичне здоров`я людини і збільшує тривалість життя. Крім того, люди, будинки яких розташовані біля парків, відчувають себе щасливішими і рідше страждають від психологічних розладів, ніж всі інші.

«Природа заспокоює людей, і це допомагає їм омолодитися з психологічної точки зору», - пояснили фахівці.

Також вчені оприлюднили дані статистики, яка показує, що на озеленених вулицях нижчий рівень злочинності, ніж в районах, де мало зелених насаджень.

Passion.ru