На Херсонщині зафіксовано спалах гепатиту серед школярів

У Херсонській області зареєстровано 10 випадків захворювання на гострий вірусний гепатит А серед мешканців сіл Клапаї та Кисилівка Білозерського району Херсонської області.

Читайте такожУ Києві померла жінка, поївши в одному із закладів харчування, назву якого замовчують

Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, серед хворих - 9 дітей. За результатами обстеження контактних осіб виявлено, в тому числі 5 осіб з позитивним результатом на вірусний гепатит А. Їх з діагнозом «гострий вірусний гепатит А» було госпіталізовано до Херсонської обласної інфекційної лікарні ім. Г.І. Горбачевського.

Групове захворювання виникло у Кисилівській загальноосвітній школі - захворіли 8 учнів. Під час обстеження школи встановлено порушення вимог санітарного законодавства, а саме: незадовільний санітарно-гігієнічний стан приміщень, порушена ізоляція приміщень початкової школи, заклад не забезпечений у достатній кількості санітарно-технічними приладами, не дотримується дезінфекційний режим.

Фахівцями відібрано змиви з об’єктів навколишнього середовища, проби харчових продуктів, води для відповідних лабораторних досліджень, результати в роботі. Протиепідемічні заходи тривають.