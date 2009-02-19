Чи можуть томати запобігти появі зморшок?

Може, те, що люди називають "джерелом молодості", знаходиться у нас під носом? Існує теорія, що молекули, які дають деяким продуктам їх колір, здатні протистояти процесу старіння. Схоже, ці речовини мають властивості антиоксидантів. Вони можуть відігравати ключову роль в боротьбі із старінням. Старіти - це не просто ставати старше. Основні симптоми старіння викликаються нестабільними молекулами, які називаються вільними радикалами. Вони утворюються у відповідь на ультрафіолетове випромінювання сонця, куріння і забруднення зовнішнього середовища. Коли їх накопичується дуже багато, вони руйнують клітки організму: білки, жири і ДНК. Тоді-то і можуть виникнути потенційні проблеми із здоров`ям.

Вільні радикали серйозно шкодять здоров`ю людини. Щодня в будь-якій частині організму вони руйнують клітки. У міру старіння ця втрата накопичується, погіршується стан людського тіла, розуму. Все - від зморшок до серцевих хвороб - частково викликано діяльністю вільних радикалів.

Здоровий організм проводить антиоксиданти, що допомагають нейтралізувати вільних радикалів. Антиоксиданти, що знаходяться в їжі, теж працюють на благо організму. Молекули, що дають продуктам колір, так само нейтралізують шкідливих вільних радикалів і допомагають захищати організм. Англійські учені вирішили перевірити цю теорію і почали з пігменту, який дає томатам їх яскраво-червоний колір. Щоб дізнатися, чи дійсно томати здатні захистити шкіру від ультрафіолетового випромінювання, вони провели експеримент. Їм знадобилося 36 тюбиків томатної пасти на людину, спеціальна машина обпалює шкіру ультрафіолетом і 23 добровольці.

Ці люди додавали томати в свій раціон протягом 3 місяців, щоб перевірити чи вплине це на сприйнятливість їх шкіри до сонця. Речовина, яка додає томатам їх насичений червоний колір називається лікопіном. Він міститься в багатьох фруктах і овочах оранжевого і червоного кольору. Але більше всього його в томатах. У людському організмі лікопін, потрапляючи в клітини шкіри, захищає її від вільних радикалів, нейтралізуючи їх дію, перш, ніж вони зможуть зашкодити шкірі. Сонце шкідливе через ультрафіолет, що проникає углиб шкіри і завдає шкоди ДНК. Все це прискорює старіння і підвищує ризик захворювання раком шкіри. На початку експерименту добровольців опромінювали ультрафіолетом різної інтенсивності, викликаючи несильні опіки. Потім протягом 3 місяців вони щодня приймали в їжу по 55гр томатної пасти в день. Через 3 місяці людей знов піддали ультрафіолетовому опромінюванню. Чи змогли томати знизити сприйнятливість шкіри до сонячного випромінювання?

Порівняння показало дивовижний результат: опромінювання завдавало шкірі шкоди на 30% менше. За 3 місяці помідори підвищили здатність захищатися від ультрафіолету на 1/3. 55 гр томатної пасти в день можуть поліпшити природний рівень захисту шкіри від сонця. Чому в їжу була запропонована томатна паста, а не свіжі плоди? Ученими доведено, що кращими джерелами лікопіну є томатна паста і томатне пюре, оскільки вони містять лікопіну в 5 разів більше, ніж свіжі помідори.

Проте, не дивлячись на допомогу томатів у захисті від сонця, при тривалому перебуванні на сонці, необхідно користуватися також сонцезахисними засобами.

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