Через тютюнопаління в Україні щороку помирає понад 63 тисячі людей

Вчора під стінами Верховної Ради України представники ГО «Життя» та коаліції «За вільну від тютюнового диму Україну» закликали депутатів внести на голосування антитютюнові законопроекти №2820 і №4030а.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Українського центру контролю над тютюном, учасники акції наголосили, що нові антитютюнові зміни допоможуть зупинити полювання транснаціональних корпорацій на дітей.

«Законопроект №2820 вже два роки не розглядають у парламенті, попри рекомендації профільного Комітету ВРУ з питань охорони здоров’я, схвальні листи Всесвітньої організації охорони здоров’я, Світового Банку, Міністерства охорони здоров’я. Таке затягування процесу вигідне лише тютюновій індустрії, яка отримує надприбутки, наживаючись на житті та здоров’ї українців», - наголосили громадські активісти.

Вони переконані, що норми, які містить даний проект закону є ефективними у боротьбі проти куріння.

За словами виконавчого директора ГО «Життя» Лілії Олефір, у разі прийняття змін, запропонованих законопроектом №2820, в Україні заборонять сигарети з ароматизаторами, і обох сторін пачки сигарет на 65% її поверхі будуть великі фото хвороб, заборонять продавати дітям електронні сигарети, індустрію зобов’яжуть звітуватись про вміст тютюнових виробів, вилучать рекламу тютюну з Інтернету.

« Ці норми повністю відповідають положенням європейської Директиви 2014/40/ЄС з контролю на тютюном та Рамковій конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну. Такі правила вже рік, як діють у державах ЄС», - додала вона.

Зазначається, що останні антитютюнові закони були прийняті в Україні ще в 2012 році. За цей час виникли нові виклики у сфері громадського здоров’я, а тютюнова індустрія навчилась користуватися деякими прогалинами в чинному законодавстві.

«Так, попри заборону реклами тютюну, точки продажу використовують як майданчики для стимулювання продажу сигарет, оформлюючи вітрини із використанням світла, спеціальних викладок та яскравих кольорів. Окрім того, тютюнове лобі зуміло відібрати можливість у Держпродспоживслужби перевіряти заклади ресторанного господарства у випадку порушень ними законодавства про заборону куріння», - нарікають громадські активісти.

Вони пояснюють, що у законопроекті №4030а пропонується заборонити відкрите розміщення тютюнових виробів у вітринах магазинів, відновити функції Держпродспоживслужби щодо перевірок недобросовісних закладів, де дозволяють палити, збільшити штрафи за куріння в громадських місцях до 340 грн, зробити офіси, гуртожитки, готелі та вокзали повністю вільними від тютюнового диму. Згідно зі стратегіями ВООЗ щодо боротьби проти тютюну, ці норми ефективно вливають на зменшення поширеності куріння серед людей.

Представники профільних громадських організацій закликали парламентарів серйозно поставитись проблеми тютюнокуріння, яка щороку забирає з життя понад 63 тисячі осіб в Україні й прийняти антитютюнові законопроекти до 31 травня – Всесвітнього дня без тютюну.