Правильний інтер'єр допоможе подолати депресію

Інтер`єр допоможе подолати зимову депресією, вважають фахівці. Яскраві фарби і освітлення - це ефективний спосіб підбадьоритися і поліпшити настрій. Крім того, дослідження показують, що вибір кольору інтер`єру говорить про особисті якості людини.

Наприклад, насичені тони червоного, бордового і темно-синього говорять про високу самооцінку і сильний характер. Світліші кольори властиві життєрадісним і легким в спілкуванні людям.

Декорування всього лише однієї стіни кімнати може підняти настрій і надасть стильного і сучасного вигляду вашому житлу.

Скористайтеся простими радами дизайнерів і підберіть те, що підійде саме вам. По-перше, необхідно пам`ятати, що замкнуті простори можна візуально розширити, використовуючи яскраві відтінки. Наприклад, яскраво-червоний і життєрадісний жовтий кольори зроблять коридор світлішим і просторішим.

Просте і досить цікаве рішення - вибрати для всієї кімнати спокійніший колір, а потім додати великі геометричні фігури на стіни теплого оранжевого відтінку. І не бійтеся експериментувати з кольором. Взимку організму так не вистачає яскраві і теплі фарби.

По-друге, можна повісити на стіну полички нейтрального кольору - наприклад, білого. Стильні речі або картини зроблять будинок неповторним, і життя заграє новими фарбами.

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